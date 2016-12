Mafia, maxisequestro a imprenditore

La Direzione investigativa antimafia di Trapani ha sequestrato beni per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore 57enne Andrea Moceri e del suo nucleo familiare. Pur non annoverando a carico dell'uomo condanne per associazione mafiosa, sono emersi i suoi stretti legami di natura economica e finanziaria con gli ambienti della criminalità organizzata del Trapanese.