Mafia, intimidazione al giornalista Pino Maniaci: impiccati i suoi cani

10:56 - Il direttore di Telejato, Pino Maniaci, ha trovato i suoi cani impiccati ad una recinzione nei pressi dell'emittente a Partinico, nel Palermitano. Si tratta di un altro atto intimidatorio rivolto al giornalista noto per il suo impegno antimafia. Solo pochi giorni fa una sua auto in disuso era stata incendiata. "È da alcuni giorni che ci occupiamo dello spaccio di cocaina. A qualcuno queste nostre denunce non sono andate giù" ha dichiarato Maniaci.

I due animali, Billy e Cherie, sono stati avvelenati prima di essere impiccati. Dall'emittente scrivono: "Come sempre non ci sono parole per descrivere la cattiveria delle persone. Anche questa volta possiamo dire per certo che Telejato non si ferma e che i responsabili risponderanno per le loro azioni se non alla giustizia alla divina provvidenza".



Non è la prima volta che Telejato e il suo direttore ricevono aperte minacce. Nell'aprile del 2012, infatti, in una lettera anonima recapitata a Maniaci era scritto: "Hai rovinato un paese. Devi andare via da Partinico altrimenti agiremo in altri modi". Lo stesso tipo di intimidazioni erano apparse anche sui muri del paese.