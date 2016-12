Mafia, indagato ex prefetto Palermo

L'ex prefetto di Palermo Francesca Cannizzo è indagata per corruzione e concussione nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei beni confiscati alla mafia. L'inchiesta della procura di Caltanissetta, che riguarda soprattutto l'ex giudice di Palermo Silvana Saguto, avrebbe messo in luce lo stretto rapporto tra le due donne che, secondo le accuse, si scambiavano raccomandazioni per favorire amici o parenti.