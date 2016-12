Mafia, i boss volevano uccidere Alfano "Si sono dimenticati di noi"

"Se c'è l'accordo eliminiamo Alfano" - "Se c'è l'accordo gli cafuddiamo (diamo, ndr) una botta in testa. Sono saliti grazie a noi. Angelino Alfano è un porco. Chi l'ha portato qua con i voti degli amici? E' andato a finire là con Berlusconi e ora si sono dimenticati tutti", così parlavano tra loro due mafiosi.



L'intercettazione emerge da un'operazione antimafia dei carabinieri eseguita anche nei comuni di Chiusa Sclafani e Contessa Entellina. L'inchiesta, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha anche svelato i nuovi assetti di Cosa nostra nel mandamento dei boss Riina e Provenzano. L'indagine avrebbe scongiurato un omicidio già pianificato: alcune persone si sarebbero rivolte a Cosa nostra per risolvere problemi legati alla riscossione di una grossa eredità.



Arrestato il capo mandamento di Corleone - Tra gli arrestati c'è anche Rosario Lo Bue, capomafia finito in carcere nel 2008, ma poi assolto e liberato, fratello di uno dei fiancheggiatori dell'ultima fase della latitanza del boss Bernardo Provenzano. La Cassazione dichiarò nullo il decreto che aveva autorizzato le intercettazioni a suo carico.



Alfano: "Mia terra vale più della vita di un singolo" - "Ci sono tanti servitori dello Stato che rischiano come e più di me, penso che la liberazione della mia terra, la terra di Sicilia, da questi maledetti valga di più della vita di ciascuno di noi", questo è il commento del ministro dell'Interno Angelino Alfano dopo la notizia delle intercettazioni in cui emergono minacce di morte dalla mafia nei suoi confronti.