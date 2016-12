Mafia, fratello Borsellino: mi batterò contro evento per libro Riina

"Se il 18 giugno dovesse essere permesso a Salvo Riina di presentare il suo libro a Palermo, sarò in città per impedire questa ulteriore offesa alla memoria di mio fratello e dei ragazzi massacrati insieme a lui". Lo ha reso noto Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso nella strage di via d'Amelio. "Niente e nessuno mi potrà impedire di farlo - ha aggiunto -. Ho 74 anni, ho vissuto già 22 anni più di mio fratello, sono pronto a tutto".