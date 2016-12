Mafia, Dia sequestra beni per 7 mln

La Direzione investigativa antimafia di Catania sta sequestrando in Sicilia e in Veneto beni per 7 milioni di euro a Giuseppe Faro, 58enne imprenditore operante nei settori edile e movimento terra ritenuto vicino al clan La Rocca, affiliato alla famiglia Santapaola. Gli investigatori hanno posto i sigilli ad aziende, terreni, appartamenti, garage, automezzi, quote societarie e a numerose disponibilità bancarie e postali.