Mafia, Dia di Catania sequestra beni per un milione di euro

Personale della Direzione investigativa antimafia di Catania ha eseguito un decreto di sequestro beni per un valore complessivo di circa un milione di euro nei confronti di Antonino Fichera, 71 anni. L'uomo, già sorvegliato speciale, e arrestato nel 2013 in esecuzione di misura cautelare nell'ambito di un'inchiesta su un omicidio di mafia, è indicato come contiguo al clan mafioso Cappello.