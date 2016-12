Mafia Capitale, 6 avvisi di garanzia per Cara di Mineo

Sei persone sono state raggiunte da avvisi di garanzia emessi dalla procura di Caltagirone per una presunta truffa da un milione di euro nella contabilità sulle presenze di migranti al Cara di Mineo (Catania) . Le indagini sono state avviate su risultanze dell'inchiesta "Mafia Capitale" , anche se non riguardano il filone principale sulla gara complessiva, ritenuta illegittima dal presidente dell'Anac , Raffaele Cantone.

Le accuse, più precisamente, vanno da falsità ideologica in atti pubblici a truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato e dell'Unione Europea.



L'analisi della contabilità relativa alle presenze giornaliere dei migranti ospiti del centro del Catanese ha evidenziato come siano stati rendicontati e corrisposti, negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, importi superiori a quelli dovuti, per un ammontare di circa un milione di euro.