Mafia, arresti per l'appalto di bonifica di ex miniera nell'Ennese

I carabinieri di Enna hanno arrestato 8 persone in Sicilia e Lombardia con l'accusa di aver tentato di accaparrarsi indebitamente un appalto, del valore di 8 milioni di euro , per la bonifica del sito minerario di Pasquasia. Agli indagati (imprenditori, professionisti e funzionari pubblici) sono contestati i reati di smaltimento di rifiuti tossici, peculato e varie ipotesi di falso; ad alcuni anche il concorso esterno in associazione mafiosa.