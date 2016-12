Mafia, arrestato a Gela il nuovo reggente del clan Emmanuello

Gianluca Pellegrino, ritenuto il nuovo reggente del clan Emmanuello di Cosa nostra, è stato arrestato a Gela. La squadra mobile di Caltanissetta ha eseguito in tutto 16 misure di custodia cautelare, una delle quali in carcere, 9 ai domiciliari e altre 6 con obbligo di firma. Sgominato anche un vasto traffico di sostanze stupefacenti. Per tutti l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti.