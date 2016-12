Madre Loris: "Slip non sono suoi"

22:50 - Gli slip da bambino trovati davanti alla scuola di Santa Croce in Camerina non sarebbero del piccolo Loris Stival. La madre del piccolo, convocata in questura come persona informata sui fatti, non avrebbe riconosciuto le mutandine quando le sono state mostrate. Dopo tre ore, Veronica Panarello ha poi lasciato il palazzo usando un'uscita secondaria per evitare giornalisti e operatori che la aspettavano all'ingresso principale.