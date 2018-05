Madre e figlia uccise a Palermo: pirata della strada rintracciato e arrestato

Il tragico incidente è avvenuto venerdì sera, quando le due donne erano da poco uscite da una funzione evangelica nella zona di via Fichidindia. La Fiat Punto le ha travolte e uno dei familiari delle vittime ha inseguito la vettura in fuga riuscendo a prendere il numero di targa e allertare le forze dell'ordine.



I carabinieri e gli agenti della polizia municipale si sono subito messi alla ricerca del veicolo e l'auto, con segni evidenti dello scontro, è stata rintracciata un'ora dopo. Il proprietario, Emanuele Pelli, è stato quindi identificato dai militari, che lo hanno accompagnato in caserma dove ha confessato di essere lui l’investitore e di essersi allontanato perché spaventato, avendo la patente scaduta e l'auto senza assicurazione.