Madre e figlia suicide a Marsala

Madre e figlia di 62 e 25 anni si sono suicidate a Marsala (Trapani). A trovare i corpi è stato il marito e padre. Le due hanno lasciato un biglietto nel quale spiegano il gesto estremo. Da tempo soffrivano di depressione, la figlia era invalida al 90%. Dopo aver scoperto i corpi, l'ex carrozziere in pensione, in preda allo shock, è uscito di casa urlando. "Lo dicevano che l'avrebbero fatto, ma io non ci credevo", ha detto ai carabinieri.