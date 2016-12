M5s, inchiesta firme false Palermo: partono primi inviti a comparire

Sono partiti i primi inviti a comparire per alcuni degli indagati nell'inchiesta della Procura di Palermo sulle firme false per la lista del M5s alle comunali del 2012. Alcuni indagati, secondo indiscrezioni, avrebbero concordato con i pm la data dell'interrogatorio prima ancora dell'invito a comparire. L'atto rappresenta anche l'avviso di garanzia per il reato previsto dal testo unico sugli enti locali.