09:03 - Prima notte in carcere, in una cella di isolamento e sorvegliata per problemi di sicurezza nell'ala femminile del penitenziario di Catania, per Veronica Panarello, la 26enne accusata di avere ucciso il figlio Loris di 8 anni a Santa Croce Camerina. La donna, aggredita verbalmente da alcuni carcerati al suo arrivo, avrebbe detto agli agenti penitenziari: "Adesso voglio stare sola".