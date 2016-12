4 dicembre 2014 Loris ucciso con una fascetta di plastica Sopralluogo della polizia con la mamma Verifiche sul percorso compiuto dalla donna il 29 novembre. E' stata perquisita anche la casa di campagna del cacciatore che ha ritrovato il corpo del piccolo Tweet google 0 Invia ad un amico

20:48 - Il piccolo Andrea Loris Stival, il bimbo di 8 anni trovato morto nel ragusano, è stato strangolato con una fascetta di plastica da elettricista. Lo si apprende mentre la scientifica torna sul luogo dove è stato scoperto il cadavere. Gli agenti hanno eseguito nuovi rilievi, ricontrollando il canalone in cemento armato in contrada Mulino Vecchio di Santa Croce Camerina, Ragusa, dove si trovava il corpo del bimbo.

Una fascetta elettrica lunga e larga: sarebbe questa "l'arma" utilizzata per uccidere Loris Stival. E' quanto emerge da indagini eseguite sul corpo e da successivi accertamenti investigativi. Secondo quanto si è appreso, la Procura di Ragusa ha disposto apposite ricerche durante perquisizioni e rilievi eseguiti e in corso.



Sopralluogo della polizia sul percorso compiuto dalla mamma - Intanto viene effettuato un sopralluogo della polizia sul percorso compiuto dalla mamma di Loris il 29 novembre, giorno della scomparsa del bambino. Sono due le auto impegnate nel ripercorrere la strada compiuta dalla donna: una Opel Astra bianca e una Giulietta grigia della polizia. Su quest'ultima auto c'è, oltre un cameraman che riprende la strada, anche Veronica Panarello, la madre di Loris. Le vetture sono partite da casa della famiglia Stival, sono andate a scuola e poi a Donna Fugata dove la donna ha detto di essersi recata il giorno della scomparsa del figlio.

Perquisita anche la casa di campagna del cacciatore - Gli investigatori hanno poi, dopo aver perquisito l'abitazione, ispezionato anche la casa di campagna di contrada Passo di Scicli di Orazio Fidone, il cacciatore che il 29 novembre ha trovato il corpo del piccolo. L'uomo, come atto dovuto per l'esecuzione di accertamenti irripetibili, è indagato per sequestro di persona e omicidio nel fascicolo aperto dalla procura.

Accertamenti della polizia anche nelle case vicine - Agenti di polizia stanno eseguendo controlli e accertamenti anche nelle palazzine vicine alla casa dove abita la famiglia Stival. Un'anziana, affacciandosi da un piano rialzato, ha voluto vedere e toccare i distintivi degli agenti prima di aprire loro il portone.