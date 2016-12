Loris, sequestrati 8 cellulari a casa StivalProcura sulle tracce di un complice

17 dicembre 2014 Loris, sequestrati 8 cellulari a casa Stival

12:30 - Sono otto i telefoni cellulari sequestrati a casa Stival dopo l'ultima perquisizione effettuata dagli inquirenti. Attraverso un loro accurato esame si spera di riuscire a trovare le tracce di chi potrebbe aver aiutato Veronica Panarello, madre di Loris e indagata per l'omicidio, a uccidere o anche solo a trasportare il bambino fino al canale di scolo dove poi è stato ritrovato. Giovedì i funerali del piccolo Loris.

Tre le ipotesi al vaglio degli inquirenti - Come sostiene la Procura, le indagini sulla morte del piccolo Loris sono tutt'altro che chiuse. Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", sono tre le ipotesi su cui si lavora: Veronica potrebbe aver agito da sola o con un complice. Quest'ultimo potrebbe essere stato "chiamato in causa" solo per aiutare la donna a nascondere il corpo o potrebbe aver preso parte attiva all'omicidio. Al momento tuttavia l'ipotesi del complice non ha trovato riscontri né nelle testimonianze di vicini e conoscenti, né nelle immagini delle telecamere e neppure dalle utenze telefoniche.



Sui vecchi telefoni la traccia di un complice? - Chi ha visto i telefoni sequestrati parla di vecchi modelli, difficilmente compatibili con la app attraverso cui la Procura ipotizza che la donna si sia tenuta in contatto con il presunto o presunta complice. Nonostante ciò, dato che dallo smartphone in uso a Veronica non sarebbe stato ricavata alcun indizio, gli inquirenti tentano questa carta.



Nuovi rilievi davanti a casa Stival - Gli investigatori stanno comunque proseguendo le indagini, e hanno effettuato un nuovo sopralluogo e rilievi nella casa dove abitava Loris e nel negozio dove è installata la telecamera di sorveglianza che riprende anche il garage, la strada e il portone d'ingresso del palazzo dove abitano gli Stival. Gli investigatori hanno segnato a terra 11 punti ed eseguito misurazioni di porte, balconi, auto e ingressi per stabilire l'altezza delle persone riprese dalla telecamera e le loro proporzioni.



Giovedì i funerali di Loris - Martedì intanto sono arrivati i risultati dell'autopsia sul bambino: giunto quindi anche il nullaosta per i funerali, che saranno celebrati giovedì pomeriggio.