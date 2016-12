Loris, quella mattina in casa la madre era al telefono con il marito

00:49 - Veronica Panarello parla al telefono una sola volta con il marito nei momenti ancora "oscuri" di sabato 29 novembre. Si tratta dei 36 minuti tra le 8.49 e le 9.25 di sabato 29 novembre, in cui, secondo le riprese delle telecamere, la mamma di Loris rimane sola in casa con il figlio più grande, e che deve ancora spiegare. La conversazione con il marito sarebbe emersa dalle analisi dei tabulati del telefono. A chiamare sarebbe stato il padre del piccolo.

Sarebbe inoltre emerso che quella mattina di sabato, fino al momento in cui la donna si presenta alla Falcone e Borsellino per prendere Loris, Veronica avrebbe parlato al telefono una decina di volte, alcune ancora con il marito e le altre con diversi familiari.



Una mezza dozzina sarebbero invece gli sms scambiati dalla madre di Loris, alcuni dei quali ricevuti sul telefono della donna dal gestore telefonico: segno che qualcuno l'ha chiamata ma il telefono era spento o non raggiungibile.



Il Corriere di Ragusa: "Due persone l'hanno ucciso e si stanno coprendo" - E un pesante sospetto viene lanciato dall'edizione online del "Corriere di Ragusa": sarebbero "almeno due i colpevoli" dell'omicidio del piccolo Loris. Il giornale sostiene che si tratterebbe di persone "note al bambino" trovato nel fosso di Mulino Vecchio nel pomeriggio di sabato 29 novembre. Secondo il sito, sul conto delle due persone ci sarebbero "parecchi indizi e alcune prove schiaccianti". I due, prosegue il quotidiano, "si sarebbero coperti a vicenda dopo aver strangolato il bambino con una fascetta di plastica, di quella in uso tra gli elettricisti". La notizia non avrebbe trovato conferma tra gli investigatori e gli inquirenti, che continuano comunque a non escludere ogni ipotesi.