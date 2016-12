"Se è stata davvero lei mi cade il mondo addosso, non ci posso credere...". Lo ha detto David Stival, il padre di Loris, agli investigatori a palazzo di Giustizia dove è entrato alle 18 circa insieme alla moglie Veronica Panarello. Ed è ancora in corso l'interrogatorio della Panarello. Alcune decine di giornalisti stazionano all'esterno del palazzo di giustizia in attesa della conclusione dell'atto istruttorio.