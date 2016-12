Loris, nuova ipotesi: due gli assassini La zia su Facebook: "Costituitevi"

8 dicembre 2014 Loris, nuova ipotesi: due gli assassini

16:34 - Sarebbero "almeno due" gli indagati per l'omicidio del piccolo Loris Stival, secondo l'edizione online del "Corriere di Ragusa". Il giornale sostiene che si tratterebbe di persone "note al bambino" e sul loro conto ci sarebbero "parecchi indizi e alcune prove schiaccianti". I due, prosegue il quotidiano, "si sarebbero coperti a vicenda dopo aver strangolato il bambino". Sarebbe questa una delle piste al vaglio degli inquirenti

Gli investigatori, peraltro ancora molto cauti, partendo dal fatto che a Loris Stival sono stati legati i polsi, non escludono l'ipotesi che almeno un'altra persoma fosse presente sul luogo del delitto, perché altrimenti sarebbe stato difficile tener fermo il bambino e contemporaneamente compiere quella manovra. Inoltre la zia del piccolo, Antonella Stival, colei che aveva descritto la famiglia della vittima come "non da Mulino Bianco", su Facebook si appella agli assassini di Loris usando il plurale: "Costituitevi", dice, alludendo forse a una persona specifica quando scrive "InFausto pensiero". Una lettera maiuscola che indicherebbe un nome maschile.



Poche ore dopo, però, è la stessa zia a fare marcia indietro, sempre sul social: "I miei pensieri non fanno riferimento alla mia diretta conoscenza delle cose ma sono il frutto di miei pensieri addolorati da questa tragedia che ha colpito la mia famiglia".