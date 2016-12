Loris, mamma: "Voglio andare al funerale" "La mia famiglia non mi abbandoni"

"Sono innocente, non ho ucciso Loris. Sono sotto attacco mediatico e anche la famiglia non mi crede. Ai miei cari dico: non mi abbandonate". Così Veronica Panarello dopo avere appreso che rimarrà in carcere per l'omicidio del figlio di 8 anni. "Voglio andare al funerale di Loris", ha affermato. La 26enne ha poi detto di essere "stata aiutata dalla solidarietà delle altre detenute". Della sua famiglia, al momento, l'ha cercata soltanto suo padre.