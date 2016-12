Loris, madre piange davanti ai pm

20:08 - Veronica Panarello è scoppiata a piangere al termine dell'interrogatorio in questura a Ragusa. La madre di Loris ha nuovamente ribadito di non aver alcuna responsabilità nella morte del piccolo. "Io collaboro - ha detto agli inquirenti - ma non ho ucciso mio figlio". Nel decreto di fermo i pm scrivono: "Veronica si è resa responsabile dell'omicidio del proprio figliolo con modalità di elevata efferatezza e sorprendente cinismo".