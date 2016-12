18:06 - "Smentisco nel modo più assoluto che la signora Veronica Panarello abbia tentato nel passato un suicidio sia con sia senza l'ausilio di fascette per elettricisti". Lo dichiara l'avvocato Francesco Villardita, legale della famiglia Stival, commentando indiscrezioni di stampa secondo cui la mamma del piccolo Loris avrebbe tentato per due volte in passato di togliersi la vita, in un caso usando una fascetta di plastica.