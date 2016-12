20:02 - Dopo essere stata in questura, la mamma del piccolo Loris è tornata a casa. Lo ha detto il legale di Veronica Panarello, l'avvocato Francesco Villardita, sottolineando che "la mia assistita non è assolutamente indagata. Ha partecipato a una verifica come persona informata dei fatti" e lo ha fatto "volontariamente. Le incongruenze? Nel processo penale le cose presunte non esistono, servono certezze".