Loris, legale del padre: era molto provato, sentenza momento forte

"E' la sentenza che ci aspettavamo. Davide era molto provato ed è stato per lui e per coloro che erano presenti in aula un momento di grandissima emozione: siamo abituati a governare sentimenti, ma è stato un momento forte". Lo ha detto Daniele Scrofani, legale di Davide Stival e Pinuccia Aprile, rispettivamente padre e nonna paterna del piccolo Loris, dopo la sentenza che ha condannato Veronica Panarello a 30 anni di reclusione.