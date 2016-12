Loris, la sorella di Veronica Panarello: "Non credo più alle cavolate che dice"

"Non credo più a quello che le esce dalla bocca". Lo ha detto Antonella Panarello, sorella di Veronica, unica indagata per l'omicidio del figlio Loris Stival, a Quarto Grado. La mamma di Loris ha fornito versioni contrastanti e di recente ha indicato il nonno paterno del bambino, Andrea Stival, come responsabile del delitto.