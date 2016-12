Loris, la mamma giunta al cimitero per pregare sulla tomba del figlio

Col parere favorevole della procura ragusana il gip ha firmato il permesso. La mamma del piccolo Loris, accompagnata dal suo legale, non potrà incontrare nessuno. Il cimitero è off limits per tutti. Veronica Panarello è detenuta nel carcere di Agrigento per omicidio volontario, con l'accusa di avere strangolato, il 29 novembre 2014, il figlio utilizzando delle fascette di plastica e di avere poi gettato il corpo in un canalone. La donna si è sempre proclamata innocente.



Veronica: scoprirò chi è stato - "Lo scoprirò chi è stato": cosi' Veronica Panarello davanti la tomba del figlio Loris, nel cimitero di Santa Croce Camerina, ribadisce la sua innocenza. La donna, jeans e maglietta nera, è stata quasi un'ora davanti la lapide parlando sottovoce e piangendo. Ha deposto un mazzo di fiori, girasoli gialli e rose rosse, che le aveva portato il suo legale, l'avvocato Francesco Villardita.