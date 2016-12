20 dicembre 2014 Loris, la madre: "Quando mi hanno arrestato, mio figlio è stato ucciso di nuovo" Veronica Panarello è stata intanto trasferita dal carcere di Catania nel quale era detenuta a quello di Agrigento Tweet google 0 Invia ad un amico

20:17 - "Mio figlio è stato ucciso due volte: la prima quando per mano dell'assassino ha smesso di vivere, la seconda quando mi hanno arrestata e messa in carcere come colpevole del suo omicidio". E' quello che ha detto Veronica Panarello, la madre del piccolo Loris Stival, al proprio avvocato Francesco Villardita dopo i funerali del figlio ai quali non ha preso parte. La donna intanto è stata trasferita dal carcere di Catania a quello di Agrigento.

"Capita spesso che i detenuti vengano trasferiti - ha spiegato il legale della donna - è una decisione dell'amministrazione del dipartimento della polizia penitenziaria".



Il padre: "Non mi sono accordo del cuscino di cuori di Veronica" - "Non mi sono nemmeno accorto del cuscino a forma di cuore mandato da Veronica ai funerali di Loris: non è stata una mia scelta lasciarlo fuori dalla Chiesa". Così Davide Stival, padre del bimbo ucciso, tramite il suo avvocato Daniele Scrofani. Stival era arrivato alle 14.30 il giorno dei funerali del figlio, portando a spalla la bara di Loris, ed entrando da una porta laterale per evitare l'assalto dei giornalisti. Il cuscino di fiori a forma di cuore inviato dalla mamma di Loris si trova ora al cimitero di Santa Croce Camerina, dove il piccolo è stato sepolto.

La sorella: "Veronica Perdonami"