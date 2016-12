4 dicembre 2014 Loris, la madre: l'ho accompagnato a scuola Ma sono tre le incongruenze nei verbali Marito e moglie fanno muro contro "le voci di cortile e le bugie che ci hanno feriti e uccisi". "Noi non ci dobbiamo difendere da niente, non abbiamo nulla da nascondere", racconta Davide Stival Tweet google 0 Invia ad un amico

19:25 - "Basta alle voci da cortile e alle bugie, ci hanno feriti e uccisi". Queste le parole di Veronica Panarello e Davide Stival, i genitori di Loris, ucciso il 29 novembre nel Ragusano. I due chiedono "rispetto per una famiglia che soffre", sottolineando di avere "piena fiducia nella magistratura". "Ho lasciato mio figlio a 500 metri da scuola", afferma la donna. "Ma non voleva andarci perché lo prendevano in giro".

La madre, in un'intervista al quotidiano La Sicilia, conferma quanto raccontato finora alla polizia, anche se alcuni filmati sembrano incrinare la sua ricostruzione. "Quella mattina ho accompagnato Loris vicino alla scuola. Era uscito di casa assieme a me e al fratellino, siamo arrivati in macchina e l'ho lasciato. Poi, all'uscita sono andato a prenderlo e non c'era più. Le cose sono andate così, questa è la verità", spiega ancora Veronica Panarello.



"Noi non ci dobbiamo difendere da niente, non abbiamo nulla da nascondere - dice Davide Stival -. "Noi vogliamo che venga trovato non un colpevole, ma il colpevole".



"Non voleva andare a scuola, era preso in giro" - "Avevo notato che il bambino da una settimana era più nervoso del solito", ha messo a verbale il 30 novembre la mamma di Loris. Il giorno precedente la donna aveva spiegato agli investigatori che il bambino "non andava a scuola molto volentieri perché diceva che lo prendevano in giro".



"L'ho lasciato a 500 metri da scuola" - "Eravamo in ritardo e c'era traffico, ho lasciato mio figlio a circa 500 metri da scuola", afferma Veronica Panarello, nel verbale del 29 novembre. Ma in quello del giorno successivo la donna cambia versione: "Mi sono fermata a poche decine di metri della scuola per farlo scendere".



Almeno tre incongruenze nei verbali della madre - Ci sono almeno tre incongruenze nei due verbali firmati finora dalla mamma di Loris, Veronica Panarello. Incongruenze che riguardano la distanza dalla scuola a cui sarebbe stato lasciato il piccolo; un sacchetto dei rifiuti, che sarebbe stato gettato nei pressi dell'abitazione e la partecipazione al corso di cucina presso la tenuta Donnafugata.

