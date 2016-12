Loris, la difesa a Mattino 5: "Veronica ha chiesto di indagare su altri familiari"

"Veronica Panarello ha detto di indagare meglio su altri familiari". Lo ha detto a Mattino 5 Francesco Villardita, legale della donna accusata dell'omicidio del figlio Andrea Loris Stival. "Veronica ha ricordato che quel giorno, quando è rientrata a casa, in uno degli appartamenti del condominio ha sentito della musica per poi non sentirla più quando è uscita. Ciò significa che, a differenza di quanto emerso finora, c'era qualcuno", ha spiegato.