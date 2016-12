15 dicembre 2014 Loris, il papà di Veronica: "Mia figlia è innocente. Su di lei tanto fango" Francesco Panarello, diviso da 12 anni dalla ex moglie Carmela, è sicuro: "C'è un altro killer da cercare. Come avrebbe potuto lei, piccola ed esile, fare tre piani di scale con il cadavere di Loris in braccio, in pieno giorno?" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:51 - La difende, la chiama "la mia principessa", la descrive come una mamma attenta e premurosa. Lui, Francesco Panarello, 55 anni, fin qui rimasto piuttosto defilato nel caos del delitto Loris, adesso scende in campo per dire forte e chiara la sua verità: sua figlia è innocente.

Lui, il signor Francesco che, come scrive il "Corriere della Sera", "non vuole sciogliere ancora il rebus se sia davvero il padre naturale oppure solo quello anagrafico". Già, perché proprio la scoperta di questa "verità", sarebbe la causa della vita così difficile di Veronica.



Dà la sua versione della vicenda e dice che no, il killer è in libertà perché "la vigilessa in servizio quella mattina a scuola ha confermato di averla vista passare con la macchina". E poi, continua, come avrebbe potuto Veronica, piccola, esile, fare tre piani di scala con il cadavere del bambino in braccio, in pieno giorno, portarlo nel canale e buttarcelo dentro? "Non è stata Veronica - assicura -. Ci è piovuto addosso tanto fango".



Ecco dunque che Francesco immagina che ci sia qualcun altro, che Veronica forse sta coprendo. E ancora: "Hanno detto che Veronica conosceva bene il Vecchio Mulino perché da piccola andava a prendere l'acqua laggiù? Non è vero: noi bevevamo acqua minerale in bottiglia. E io non facevo il contadino nelle serre laggiù: ho sempre fatto il camionista".



Papà Francesco conferma però che dodici anni fa, quando lui si separò dalla moglie Carmela, la piccola Veronica ne soffrì molto. "Fu allora - spiega - che volle andarsene via dalla famiglia, con Davide Stival. E io la lasciai andare". Però i rapporti con lei non si sono chiusi. Il padre è subito andato da Veronica quando è stato trovato il corpo del piccolo. "Le ho detto di farsi forza e che non l'avrei mai lasciata sola".