Loris, gup rigetta la richiesta dei domiciliari per Veronica Panarello

Il gup del Tribunale di Ragusa, Andrea Reale, ha rigettato la richiesta degli arresti domiciliari per Veronica Panarello, la mamma di Loris Stival, per mancata notifica agli avvocati delle parti offese. Il piccolo fu strangolato con fascette di plastica il 29 novembre 2014. La donna è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione. L'avvocato della Panarello ha deciso di ripresentare l'istanza con notifica alle parti offese.