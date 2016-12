14 dicembre 2014 Loris, ecco le foto della casa in vendita L'agenzia immobiliare incaricata della mediazione aveva pubblicato la descrizione dell'immobile e le immagini che ci restituiscono il normale appartamento di una famiglia normale Tweet google 0 Invia ad un amico

14:14 - Prima che il piccolo Loris venisse ucciso, la casa della famiglia Stival, a Santa Croce Camerina (Ragusa), era stata messa in vendita. L'agenzia immobiliare incaricata della mediazione aveva pubblicato la descrizione dell'immobile e le immagini che ci restituiscono il normale appartamento di una normale famiglia: tre vani per complessivi 110 metri quadrati, al terzo piano di uno stabile civile, ben tenuti e curati in ogni dettaglio. Spicca tra tutte le foto quella che ritrae la cameretta del bambino morto lo scorso 29 novembre, probabilmente l'ultima stanza che i suoi occhi hanno visto prima di morire.