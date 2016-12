3 dicembre 2014 Loris, Cc e polizia nella casa della mamma Le forze dell'ordine prelevano l'altro figlio Perquisita l'abitazione di Santa Croce di Camerino (Ragusa), dopo le discrepanze tra la testimonianza della donna e i video di sorveglianza Tweet google 0 Invia ad un amico

19:38 - Polizia e carabinieri sono nella casa di Veronica Panarello, la madre di Loris Stival, a Santa Croce di Camerina (Ragusa). Lo riferisce un corrispondente di Tgcom24. Le forze dell'ordine stanno procedendo a una perquisizione dell'abitazione, autorizzata dalla Procura di Ragusa, e hanno preso il fratello più piccolo di Loris, Diego, 4 anni, per portarlo da alcuni parenti.

Martedì la donna era stata di nuovo interrogata in questura dopo le discrepanze emerse tra la sua testimonianza su Loris e le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza all'ingresso della scuola frequentata dal piccolo. Presente anche la polizia scientifica per compiere una perquisizione. Secondo quanto si è appreso l'atto, disposto dalla procura di Ragusa, serve a riscontrare alcune incongruenze che sarebbero emerse nelle dichiarazioni della madre. Veronica Panarello, non è al momento iscritta nel registro degli indagati.