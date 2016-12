16:54 - Ha un alibi Orazio Fidone, il cacciatore che ha trovato il corpo di Loris Stival e che è indagato, come atto dovuto, per sequestro di persona e omicidio del piccolo. "Sì, ho un alibi - afferma -. ed è anche facilmente verificabile. Sabato mattina non ero a Santa Croce Camerina". Fidone dichiara che era al mercatino di Vittoria e aggiunge: "Basta controllare i filmati delle telecamere".