Loris, a Tgcom24 parla il cacciatore: "C'è tanto amaro in bocca"

11:40 - "C'è tanto amaro in bocca... se poi è stata la madre...": in queste parole c'è tutto lo stato d'animo di orazio Fidone, il cacciatore che lo scorso 29 novembre aveva trovato il corpo del piccolo Loris a Molino Vecchio. Fino agli ultimi sviluppi per "atto dovuto" era l'unico indagato per la morte del bimbo. "Ho temuto di rimanere imbrigliato in questa storia", dice ancora ai nostri microfoni. E per finire: "Rifarei quello che ho fatto"