19:25 - Veronica Panarello avrebbe provocato la morte del figlio Loris per soffocamento "con una fascetta stringicavo in plastica". Lo si legge nel decreto di fermo in cui si contesta alla donna l'aggravante della crudeltà e del legame di parentela. Per i pm di Ragusa, inoltre, i video e le testimonianze consentono di "documentare, oltre ogni ragionevole dubbio, che Loris non usci più dal condominio dopo esser tornato a casa".