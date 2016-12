Lorenzin: "Parte il progetto tessere sanitarie ai migranti"

Grazie alla tessera sanitaria, ha sottolineato la Lorenzin, "si potrà anche evitare che dal passaggio del migrante da un Paese all'altro si facciano prestazioni sanitarie non necessarie". Una novità, questa, che rientra nel più ampio progetto europeo "Care", al quale partecipano 5 Stati (Italia, Grecia, Malta, Croazia, Slovenia). L'Italia è capofila e coordinatore del progetto con l'Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà.



La tessera, ha spiegato il coordinatore "Care" Gianfranco Costanzo, direttore Unità operativa gestione progetti dell'Inmp, "inizierà ad essere consegnata ai migranti in arrivo a partire da luglio, negli hotspot di Lampedusa e Trapani ed in quelli degli altri Paesi partner". Team di medici dell'Inmp sono già attivi da qualche giorno a Lampedusa e Trapani.



Il progetto "Care" prevede anche visite ad hoc per la determinazione dell'età dei ragazzi migranti ed un sistema software statistico che permetterà di valutare il rischio di particolari patologie nei migranti monitorati allo sbarco negli hotspot.