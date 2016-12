5 novembre 2014 Lite tra pregiudicati al bar sfocia in delitto I carabinieri hanno arrestato l'assassino, che al culmine della discussione aveva estratto un coltello uccidendo il rivale all'interno di un locale di Catania Tweet google 0 Invia ad un amico

11:58 - Una banale lite è sfociata in omicidio martedì sera in un bar di Catania. Durante un'animata discussione tra due pregiudicati, avventori del locale, uno di loro, il 52enne Filippo L'Abbate, ha estratto un coltello a serramanico colpendo al torace il 51enne Angelo Di Bella. Proprio in quel momento passava una pattuglia di carabinieri in borghese che ha arrestato L'Abbate. Di Bella, trasportato in ospedale, è invece morto poco dopo.