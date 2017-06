Lampedusa, torturava migranti in un campo libico: arrestato somalo

La polizia ha arrestato a Lampedusa un cittadino somalo accusato di torture e sevizie perpetrate ai danni di migranti in un campo libico. L'uomo, individuato presso l'hotspot dell'isola siciliana, è sospettato di far parte di un'associazione per delinquere di carattere transnazionale dedita a tratta di persone, violenza sessuale, omicidi aggravati e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.