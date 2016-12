Lampedusa, temono il rimpatrio e danno fuoco al Centro di accoglienza

Le fiamme, divampate martedì sera, si sono levate altissime e da contrada Imbriacola sono state viste in tutta l'isola. Le squadre dei Vigili del fuoco sono entrate subito in azione riuscendo in poco tempo a domare l'incendio e a compiere un primo sopralluogo. L'interno della struttura sarebbe stato completamente divorate dalle fiamme.



Il padiglione danneggiato, che ospita i migranti adulti maschi, era già andato completamente distrutto in seguito ad altri due incendi appiccati dai migranti in rivolta prima nel 2009 e successivamente nel 2011. L'edificio, uno dei tre che compongono il Cpsa, per due volte era stato interamente ricostruito.



Il rogo potrebbe essere stato appiccato dai tunisini dopo che si era diffusa la voce di un loro possibile rimpatrio coatto in aereo, visto che non hanno diritto ad accedere allo status di rifugiati. All'interno del Centro di accoglienza, che funge anche da hot spot, nelle ultime settimane si erano registrate forti tensioni legate al rifiuto da parte di un gruppo di profughi, soprattutto eritrei e yemeniti, di sottoporsi alle procedure di identificazione e al rilascio delle impronte digitali. Una ventina di loro ha anche manifestato in piazza, davanti alla Chiesa madre e alla villa comunale, dando vita a uno sciopero della fame e della sete durato quattro giorni.