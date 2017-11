Iuventa, per indagare agente sotto copertura su nave Save Children

Nell'inchiesta trapanese per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono stati anche utilizzati investigatori sotto copertura. In particolare, uno avrebbe lavorato sulla nave Vos Hestia che opera per conto di Save the Children. E' scritto nel decreto di sequestro della Iuventa, l'imbarcazione della Ong tedesca Jugend Rettet "fermata" a Lampedusa.