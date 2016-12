Italiana morta in Brasile, la salma a Ragusa: lunedì i funerali

Si celebreranno lunedì 28 novembre a Ragusa i funerali di Pamela Canzonieri, la donna di 39 anni uccisa il 17 novembre a Morro de Sao Paulo, nello Stato di Bahia, in Brasile. Dopo il lungo viaggio dal Sudamerica fino a Roma, in aereo, la salma è stata caricata su un carro funebre che l'ha trasportata dall'aeroporto di Fiumicino fino all'abitazione in Sicilia. A vegliarla, oltre alla famiglia, ci sono anche centinaia di amici.