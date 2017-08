Investito da auto a Palermo, ciclista muore dopo quasi tre anni coma

Travolto da un'auto nel dicembre 2014 mentre pedalava nel parco della Favorita, a Palermo, è morto Antonio De Francisci, 55 anni. Ex funzionario regionale ed ex sindacalista della Fidel-Cisal, sposato e padre di due figli, ha trascorso in coma i due anni e mezzo seguiti all'incidente. De Francisci era stato investito da una Volkswagen Polo guidata da un uomo di 29 anni, che ora rischia l'accusa di omicidio colposo.