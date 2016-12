Incidenti lavoro: muore travolto da motozappa nel Messinese

Un dipendente della forestale, Carlo Genna, 51 anni è morto in un terreno di sua proprietà, in contrada Capreria a Tortorici (Me) mentre stava arando il terreno. Ha innescato per sbaglio la retromarcia della motozappa ed è stato travolto dal mezzo. I vicini hanno avvisato il 118 ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante il trasporto all'ospedale di Milazzo, l'uomo è morto durante il tragitto. Lascia moglie e figli.