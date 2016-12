Incidente nel Ragusano,muore 39enne

Un rumeno di 39 anni, Ion Valerika Istrate, è morto in un incidente stradale in contrada Mazzarronello. L'uomo, che viaggiava in sella ad un motorino, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro i paletti in cemento della recinzione di un terreno agricolo. L'uomo non aveva documenti ed è stato identificato solo grazie ad alcuni connazionali che hanno guidato i carabinieri di Vittoria fino all'abitazione del 39enne.