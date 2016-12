Incidente nel Catanese, morta bimba

foggia carabinieri

Una bambina di 5 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto a Riposto (Catania). La piccola era su una Fiat Uno con a bordo i genitori, entrambi di 26 anni. L'auto si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con una Seat Leon, guidata da un 30enne. Gli adulti hanno riportato ferite lievi, mentre la bambina è apparsa subito grave. E' deceduta durante il trasporto in ambulanza all'ospedale Garibaldi di Catania.