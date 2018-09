Inchiesta Diciotti, lettera con proiettile al procuratore di Agrigento: "Zecca sei nel mirino"

"Zecca sei nel mirino...". E' una delle frasi della lettera con minacce di morte consegnata al procuratore capo di Agrigento , Luigi Patronaggio. Nel plico c'era anche un proiettile . Nella missiva, spiegano gli investigatori, non c'è alcun riferimento diretto al caso della nave Diciotti rimasta bloccata in mare, con migranti, per 5 giorni prima di sbarcare. Per l'episodio Patronaggio aveva aperto un'inchiesta su Salvini.

Sulla busta c'è anche un simbolo di "Gladio", l'organizzazione paramilitare clandestina vicina ad ambienti dell'ultradestra. In Prefettura è stato convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza.



Pm apre inchiesta - Per la lettera di minacce, la Procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo contro ignoti. "C'è una spirale - ha dichiarato il procuratore Amedeo Bertone - che si innesca quando si alzano i toni, bisogna evitare di farlo perché c'è sempre in giro un pazzo che rischia di entrare in azione".



Migranti Diciotti, Baobab: ne abbiamo portati 48 a Ventimiglia - "Abbiamo accompagnato in pullman a Ventimiglia 48 eritrei sbarcati dalla nave Diciotti e accolti a Rocca di Papa". A raccontarlo sono stati alcuni esponenti dell'associazione Baobab Experience, che hanno confermato di aver raccolto i profughi, "tutti già identificati dalla questura, per trasferirli al campo della Croce rossa della città ligure. Tra loro c'erano anche donne e bambini".