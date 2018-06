Incendio in una riserva nel Ragusano, evacuato un villaggio turistico

Un villaggio turistico è stato evacuato in seguito allo sviluppo di un incendio nella zona dell'antica città-stato di Kamarina, una riserva del Ragusano. Oltre al Club Med, nell'area è presente anche un'altra struttura: l'ex Kastalia. I vigili del fuoco faticano a domare le fiamme a causa del forte vento di scirocco. Circa 700 turisti si sono riversati impauriti in spiaggia, e per motivi precauzionali è stato evacuato l'intero sito.