Incendio in un appartamento a Palermo, muore un 74enne

Un 74enne palermitano, Benedetto Oliva, è morto nell'incendio scoppiato nella sua abitazione a causa di un cortocircuito. L'uomo e la moglie erano riusciti a mettersi in salvo, ma l'anziano è poi rientrato in casa per salvare alcuni oggetti e non è più riuscito ad uscire dall'appartamento. Probabilmente il 74enne ha perso i sensi a causa del fumo ed è morto soffocato.